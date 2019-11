Campione: “Rinforzare la rosa per aumentare la competitività. Ibrahimovic? Temo il Napoli”

Intervistato da Sport Today, Manfredi Campione ha parlato di Ibrahimovic e delle eventuali alternative a lui: “Sicuramente il Bologna è una possibilità nel futuro di Ibrahimovic. La squadra lo sa ma è anche consapevole di non essere la prima scelta, infatti ci si sta cautelando nel caso di un rifiuto. Di nomi ce ne sono, alcuni anche non conosciuti, ci stanno lavorando Bigon e Sabatini. Poi ci sono profili più conosciuti come Cutrone, un pallino di Bigon, che poteva acquistarlo al posto di Verdi. Piace molto per l’attitudine mentale più che per il piede e la tecnica. Penso che il Bologna abbia circa il 10-15% di possibilità di ingaggiare il giocatore. Sarà una scelta personale, quindi è difficile fare previsioni. Certo si può dire come un campione come lui vuole finire la carriera. Sicuramente il processo che il Milan ha in atto è lungo e difficile. Piuttosto bisogna guardarsi dalle squadre che vivono già un Eden europeo e che possono offrire un posto al sole allo svedese. Io temo molto di più il Napoli. La situazione che si vive lì può propiziare un terremoto nel mercato invernale, con il risultato dell’arrivo di Ibra”.

