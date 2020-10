Campione: “I conti del Bologna saranno dolorosi. Mercato? Un errore c’è stato”

Intervenuto a Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Manfredi Campione ha parlato della situazione in casa Bologna durante la sosta di campionato, partendo da Skov Olsen protagonista in nazionale.

“E’ curioso il fatto che appena torna in patria diventa decisivo – ha affermato – Lui veniva da una partita da due facce a Benevento perché da un lato bisogna farsi trovare in zona gol ma dall’altro serve anche la cattiveria per trasformare e segnare. Oggi comunque è un giocatore non estraneo alle partite e speriamo che queste pillole siano una iniezione di fiducia. Fattore ambientale? Forse, magari l’Italia non gli stando quello che si aspettava. Orsolini? Era il gioiello potenziale sul mercato e Skov Olsen quello pronto a ripartire. Oggi è importante recuperare il primo e puntare ancora sul secondo”.