Ospite di Sportoday, il collega Manfredi Campione ha fatto il punto sulla situazione in casa Bologna e sul mercato. Si parte da Dominguez.

“E’ un po’ una nota meno intonata, si sperava di avere già Dominguez arruolabile e invece non sarà così con la Fiorentina per via di qualche documento che ancora manca. Mihajlovic lo sta coinvolgendo attivamente a Casteldebole, schierandolo mezzala nel 4-3-3. La qualità è indiscussa e Dominguez può interpretare più ruoli”.