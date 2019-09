Campione: “Bologna al lavoro solo sulle cessioni. Non ci saranno novità”

Inviato all’hotel Sheraton di Milano, sede del calciomercato, Manfredi Campione parla del lavoro che i dirigenti rossoblu stanno svolgendo in queste ultime ore di mercato: “Per ora non ci sono aggiornamenti di mercato importanti, a parte quelli già noti di Kingsley alla Cremonese e della rescissione di Crisetig. Per Falcinelli invece ci dovrebbe essere il prestito al Perugia, con partecipazione del Bologna nel pagamento del contratto. Il giocatore torna a casa dopo aver rifiutato diverse destinazioni. Scopriremo questa sera quello che Bigon e Di Vaio hanno fatto oggi. Sabatini non è qui a Milano per l’ultimo giorno di trattative. Con Crisetig è arrivata l’ufficialità della risoluzione consensuale. Non si voleva arrivare a questa soluzione, ma era una possibilità sempre più probabile a questo punto delle contrattazioni. Il Bologna pagherà un indennizzo al giocatore che poi sarà libero di cercarsi un nuovo club.”

