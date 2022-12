Campione: “Al Bentegodi Bologna a due facce. Mercato? Doig pista difficile”

Manfredi Campione è stato ospite di Sportoday su èTV Rete 7. Il giornalista ha parlato del test di oggi pomeriggio al Bentegodi, di Josh Doig e del mercato italiano in generale.

"Oggi un Bologna molto simile a quello visto nell'ultima gara ufficiale contro il Sassuolo. Mancava Medel e ha giocato Moro al suo posto. Il Bologna non è partito benissimo nei primi 20', un po' impreciso. Non gestiva bene il pallone e ha rischiato sulla traversa di Tameze dopo un quarto d'ora. Dopo è cresciuto e ha trovato il gol con Orsolini. Nel secondo tempo tanti cambi; il Verona non è mai stato pericoloso, mentre il Bologna ha sfiorato più volte il raddoppio. L'importante è che il Bologna continui a vincere".