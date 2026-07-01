Entusiasmo alle stelle per la nuova campagna abbonamenti
Bologna abbraccia il suo nuovo allenatore: guarda l'arrivo di Domenico Tedesco
Non ci saranno le coppe, c'è un nuovo allenatore, e l'entusiasmo prosegue a gonfie vele a Bologna. In un mercato che deve ancora partire, il popolo rossoblù ha confermato la propria fede indipendentemente dagli interpreti e fatto volare i primi giorni di campagna abbonamenti.
Come comunica il Bologna 'Prosegue con grandi numeri la Campagna Abbonamenti per il Campionato 2026-2027: nei primi sei giorni di apertura della prima fase dedicata agli abbonati della stagione 2025-26, sono già 10000 le tessere rinnovate'. QUI TUTTE LE INFO E I PREZZI
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