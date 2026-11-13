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LA GARA CONTRO LA FRANCIA

Ieri sera, nella fredda e piovosa serata milanese, in quel di San Siro è andata in scena una delle migliori prove azzurre degli ultimi anni e dal sapore tutto bolognese. Perchè infatti la vittoria per 3 a 1 dell'Italia su la Francia ha il timbro di Nicolò Cambiaghi. L'esterno rossoblù è stato pressochè immarcabile per la difesa francese, chiedere a Malo Gusto per conferma, ed ha spaccato in due la partita, indirizzando i binari della gara verso il successo azzurro. Quella dell'ex Empoli è stata una prestazione "totale", impreziosita dall'assist del pareggio per Pio Esposito ed incorniciata dal rigore guadagnato al 59esimo, poi sprecato da Sebastiano Esposito. Nonostante l'uscita anzitempo a favore di Dimarco, il nativo di Monza ha mostrato come in poco tempo dopo Bologna, sembra essersi preso la titolarità anche in nazionale e con Mancini che gli ha ormai affidato le chiavi della fascia sinistra.

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