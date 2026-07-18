La sessione estiva di calciomercato del Bologna per la stagione 2026/2027 sta entrando nella sua fase più intensa. La società rossoblù sta lavorando su più fronti, con l'obiettivo di consolidare la rosa dopo il cambio in panchina, e di individuare profili giovani ma già competitivi per il palcoscenico europeo. Il quadro aggiornato a luglio 2026 evidenzia una dirigenza molto attiva sia sul fronte delle uscite sia su quello degli innesti, con una particolare attenzione al reparto mediano e alla retroguardia.

La nuova guida tecnica e i movimenti già ufficializzati

La principale novità in casa Bologna riguarda la scelta del nuovo allenatore. Domenico Tedesco, reduce dall'esperienza sulla panchina del Fenerbahce, ha firmato un contratto biennale con il club emiliano. Il tecnico è chiamato a raccogliere un'eredità impegnativa, quella di Vincenzo Italiano, e ad impostare un progetto tecnico che valorizzi i giovani già presenti in rosa e i nuovi arrivati.

Sul fronte delle operazioni concluse, la dirigenza ha reso definitivo il riscatto di Tommaso Pobega dal Milan, garantendo così continuità ad un elemento considerato importante per il reparto di centrocampo. Per il settore offensivo è stato tesserato Luigi Caccavo, giovane attaccante sul quale il club punta in prospettiva. Sono inoltre rientrati dai rispettivi prestiti alcuni elementi della cantera come Corazza e Pyyhtiä, che verranno valutati nel corso del ritiro precampionato. Sul fronte delle uscite, il capitolo più rilevante riguarda la cessione di Michel Aebischer, riscattato definitivamente dal Pisa dopo il periodo in prestito.

Le trattative aperte per centrocampo e difesa

Il vero cantiere di questa sessione è rappresentato dalla linea mediana, dove il Bologna sta lavorando su diversi profili. Il primo nome sulla lista è quello di Aleksa Ugresic del Partizan Belgrado. La dirigenza rossoblù sta cercando di limare la distanza con il club serbo, inserendo nella trattativa una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Resta aperta anche la pista che porta a Fabio Miretti della Juventus. Il centrocampista avrebbe manifestato la propria disponibilità al trasferimento, ma manca ancora l'intesa economica definitiva tra le due società.

Più complessa appare invece la strada che conduce a Peer Koopmeiners, con l'AZ Alkmaar che ha respinto una prima proposta da 10 milioni di euro. Sullo sfondo resta vivo anche il nome di Orel Mangala, monitorato come alternativa. Per chi segue con attenzione la costruzione della rosa in vista dei prossimi impegni ufficiali, e vuole approfondire le dinamiche del campionato, esistono numerosi portali informativi e piattaforme ad hoc: si parla anche dei siti che permettono di scommettere sulla Serie A , ricchi di dati aggiornati sulle rose e sui movimenti di mercato.

Il capitolo difesa si intreccia con la possibile partenza di Jhon Lucumí. Per sostituire il colombiano, il club ha individuato in Fedor Leysen dell'Union Saint-Gilloise un profilo idoneo a ricoprire il ruolo di centrale. In lista figura anche il giovanissimo Valdepeñas, classe 2006 di proprietà del Real Madrid, considerato una scommessa interessante per il futuro. Per quanto riguarda le corsie offensive, la dirigenza sta osservando la situazione di Kieron Bowie del Verona, la cui valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro.