Eppure la lancetta scorre. Mercoledì inizierà l'avvicinamento alla prima di campionato, e Tedesco avrà innanzitutto due problemi da risolvere: accelerare il travaso dei nuovi principi (giocare per vie centrali); e studiare modi per far segnare l'attacco.

Chi ha brillato a Brighton è stato Lukasz Skorupski, che vuole riscattare l'ultima stagione - spesso ai box. Per il resto tante question, visto che sono figlie dell'amichevole inglese. Ferguson cerca se stesso, Bernardeschi studia il ruolo da mezzala. L'eredità di Freuler è ancora vacante, e per quanto bene El Azzouzi abbia fatto in questo precampionato il marocchino non basta. La medicina per Lucumi potrebbe essere Cabal.

Sull'asse Bologna-Torino, il connazionale di Jhon potrebbe presto percorrere il verso opposto. L'operazione Cabal potrebbe concretizzarsi in un prestito con diritto di riscatto. In tal caso, per fare quadrare i numeri serviranno le cessioni di alcuni esuberi; Casale su tutti.