L'emozione di Riccardo Calafiori dopo il gol alla Turchia
VIDEO TBW - Liverpool, una trasferta che rimarrà nella storia
Gol sotto la Bulgarelli
Un gol sotto la Andrea Costa, quella curva che tanto lo ha acclamato nel 2024. L'anno della Champions, della magia con Thiago Motta e dell'esplosione ai più alti livelli di Riccardo Calafiori. Il difensore era stato dimenticato dal calcio italiano, era finito in Svizzera, ma Sartori e Di Vaio hanno creduto in lui e lo hanno riportato in Italia. A Bologna avrebbe dovuto fare la riserva nel ruolo di terzino sinistro, ma Motta ne ha capito immediatamente le qualità da centrale e da lì è partita una nuova carriera. Oggi all'Arsenal, Calafiori è stato protagonista ieri sera al Dall'Ara con l'imperioso stacco per il momentaneo due a uno della Nazionale
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