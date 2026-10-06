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Gol sotto la Bulgarelli

Un gol sotto la Andrea Costa, quella curva che tanto lo ha acclamato nel 2024. L'anno della Champions, della magia con Thiago Motta e dell'esplosione ai più alti livelli di Riccardo Calafiori. Il difensore era stato dimenticato dal calcio italiano, era finito in Svizzera, ma Sartori e Di Vaio hanno creduto in lui e lo hanno riportato in Italia. A Bologna avrebbe dovuto fare la riserva nel ruolo di terzino sinistro, ma Motta ne ha capito immediatamente le qualità da centrale e da lì è partita una nuova carriera. Oggi all'Arsenal, Calafiori è stato protagonista ieri sera al Dall'Ara con l'imperioso stacco per il momentaneo due a uno della Nazionale

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