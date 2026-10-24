Il Bologna ha assolutamente bisogno di punti per una classifica deficitaria. Il Cagliari ha necessità di reagire alla scoppola di Monza (4-0). In Sardegna partita ad alta tensione per i rossoblù, oggi appena un punto sopra la zona retrocessione dopo la sconfitta interna contro l'Inter.

Appuntamento alle 15 all'Unipol Domus con diretta esclusiva su Dazn, visibile sull'apposita piattaforma sia su smart tv sia su dispositivi mobili e anche dal bouquet di Sky nella sezione app per chi è abbonato Dazn. Telecronaca di Luca Farina. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.