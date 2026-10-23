Dopo la dura sconfitta, maturata nel secondo tempo contro l'Inter, il Bologna è chiamato a rialzarsi subito e per farlo dovrà battere un Cagliari, che tolto quello visto nella serata di lunedì scorso, è stato sinora una delle principali rivelazioni di questo campionato. Sarà quindi un ottimo test quello contro gli isolani, ai fini di valutare la maturità e la preparazione fisica e non solo dei ragazzi di Palladino.

Appuntamento alle 15 all'Unipol Domus con diretta esclusiva su Dazn, visibile sull'apposita piattaforma sia su smart tv sia su dispositivi mobili e anche dal bouquet di Sky nella sezione app per chi è abbonato Dazn. Telecronaca di Luca Farina. Diretta radio su Nettuno Bologna Uno, fm 97.00, con cronaca di Leo Bosello e Filippo Cotti.