Oltre un secolo di storia passato sotto le Due Torri da quel primo vagito in Via Spaderie nella ormai nota birreria Ronzani. Nacque il 3 ottobre 1909 il Bologna, inizialmente come una sezione per "le esercitazioni di sport in campo aperto" del Circolo Turistico Bolognese. Il primo presidente è stato uno dentista svizzero di nome Louis Rauch, ma il vero fautore della nascita del club fu Emilio Arnstein, boemo nato a Votice all'epoca sotto il controllo dell'impero austro-ungarico. Arnstein giunse a Bologna nel 1908 dalla città di Trieste dove aveva già fondato il Black Star Football Club e divenne prima consigliere e vice presidente e dal 1910 presidente. Arnstein fece anche il giocatore del Bologna ma venne impiegato solo in amichevole non in gare ufficiali. Ai Prati di Caprara scovò altri ragazzi che condividevano la sua passione per il calcio e da lì nacque tutto. Dopo 114 anni di storia il Bologna è giunto al suo 34esimo presidente, che è Joey Saputo, al suo ottavo anno di presidenza, terzo per annate alla guida dietro Dall'Ara con 30 anni e Gazzoni con nove, con ben 959 giocatori che hanno vestito la maglia rossoblù almeno per una volta in gare ufficiali. Che storia. Buon compleanno, Bologna!