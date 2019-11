Bucchioni: “Ibra ha parlato con Boban”

Anche Enzo Bucchioni è sempre più convinto del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan.

Il collega, oggi nel suo editoriale su Tmw, ha parlato di un colloquio tra Zvonimir Boban e Zlatan Ibrahimovic, anche se ancora la quadra definitiva non c’è. Lo svedese avrebbe in testa il ritorno, anche se vuole garanzie tecniche ed economiche. La decisione dovrebbe arrivare entro la prima decade di dicembre e intanto trapela quella che è stata la prima richiesta di Raiola al Milan: 10 milioni di euro per un anno e mezzo.