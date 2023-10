Brutta sconfitta per l’under 18: la Samp vince 4-1

Incassa la seconda sconfitta consecutiva il Bologna Under 18 di Luigi Della Rocca, ko in casa della Sampdoria per 4-1. Dopo l’iniziale vantaggio rossoblù firmato da Tonin – volto nuovo arrivato in estate – i padroni di casa hanno reagito trovando la rete del pareggio a cinque minuti dall’intervallo, e poi quella del sorpasso al quarto minuto della ripresa. Negli ultimi dieci minuti, poi, la Sampdoria ha aumentano le distanze chiudendo la gara sul 4-1, trovando così i primi tre punti del proprio cammino.