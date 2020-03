Brunamonti: “La Virtus è in buone mani”

Intervistato da Stadio, Roberto Brunamonti ha parlato della sua scelta di devolvere parte del suo stipendio in beneficenza: “È stata una cosa spontanea. Quando la FIP ha deciso la riduzione dei compensi, cosa che trovo giusta, ho pensato subito alla protezione civile, perché sono in tutta Italia e aiutano tutti. La beneficenza non si dovrebbe mai pubblicizzare, ma stavolta può spingere gli altri a decidere di contribuire con quello che ognuno può. Sia a Perugia che Terni per ora riescono a contenere bene l’emergenza. Però anche qui ci sono stati contagi e morti. Vediamo cosa sta accadendo in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ma soffriamo tutti, tutto il mondo”.

