Inizia la partita su marce basse, si limita a far giocare i compagni senza quasi mai esporsi in prima persona. Nel terzo quarto le luci del palcoscenico sono tutte sue. Una prestazione fenomenale che tiene a galla la Vu Nera nella frazione di gioco più difficile per Bologna. Nell’ultimo tempo lascia la ribalta a Teodosic limitandosi al ruolo di gregario, comunque interpretato in maniera egregia.

17 punti, 7/10 dal campo, 3 rimbalzi, 3 assist.