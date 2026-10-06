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Brand che valgono di più al mondo

Secondo uno studio di Calcio e Finanza i brand dei club più importanti al mondo sono legati più o meno agli stessi grandi nomi del momento (ma anche del passato). Peccato che fra le prime dieci squadre non compaia nessuna squadra italiana. Il Real Madrid guida questa speciale classifica e resta come spesso accade da diversi decenni davanti a tutti. Alle sue spalle un'altra formazione proveniente dalla Liga spagnola, ossia, il Barcellona, a quota 2 miliardi. Mentre il gradino più basso del podio è costituito da un folto gruppo che valgono 1,5 miliardi di Euro. Scopriamo chi sono le prime dieci. CONTINUA SOTTO.

Real Madrid - 2,4 MLD Euro +25% (Var. annua)

Barcellona - 2 MLD Euro +15%

Arsenal - 1,5 MLD Euro +28%

Bayern Monaco - 1,5 MLD Euro +21%

Paris Saint G. - 1,5 MLD Euro +10%

Mancheste City - 1,5 MLD +3%

Liverpool - 1,5 MLD Euro +3%

Manchester United - 1,4 MLD +15%

Chelsea - 0,9 MLD Euro -1%

Borussia Dort. 0,6 MLD EUro +8%

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