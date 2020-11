Bortolotti: “A Virtus e Fortitudo manca l’atteggiamento. L’errore di Orsolini contro il Napoli…”

Ospite di Pomeriggio in Rossoblù, condotto da Francesca Bolognini su Radio Nettuno Bologna 1, Luca Bortolotti, che ha parlato di Virtus, Fortitudo e Bologna:

“In estate si pensava che la Fortitudo potesse avere problemi in difesa, ma che l’attacco potesse colmare questo deficit. La Fortitudo non può contare sulle seconde linee. Ciò che manca più di ogni cosa è l’atteggiamento e non va bene. Con Treviso non c’è stata intensità e voglia e in questo devo essere bravo Sacchetti“.