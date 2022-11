Bortolotti: “Il Bologna non si deve accontentare, il mercato è un bivio”

"Il mercato del Bologna può essere un bivio: stiamo andando bene e ci accontentiamo dopo aver messo in sicurezza la stagione o cerchiamo di produrre una accelerata? Penso che le idee in società siano abbastanza chiare sul da farsi, la direzione come tipologia di interventi sarà mirata e funzionale. Nella seconda parte di stagione servono risultati che giustifichino un tipo di intervento l'estate che non sia accontentarsi di quello che c'è. Serve arrivare all'ultimo step della prima fase per passare alla fase due passando ad obiettivi concreti".