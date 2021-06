Bonora: “Virtus, buone possibilità per l’arrivo di Ruzzier. Rinnovo Weems? Scelta giusta”

Intervenuto nell'edizione odierna di Sportoday, Jack Bonora ha fatto il punto sul mercato della Virtus , parlando di alcuni nomi accostati ai bianconeri in questi giorni. Si parte però dall'ufficialità del rinnovo del contratto di Kyle Weems , che ha firmato per altre due stagioni:

"E' stato positivo rinnovare Weems, è un giocatore amato sia dal pubblico che dai compagni di squadra. E' un'ottima mossa, anche perchè Scariolo non vuole stravolgere completamente il roster ma aggiungere solo qualche tassello. L'ala americana ha vissuto una stagione difficile, facendo male in finale contro Kazan ma riprendendosi benissimo in finale playoff contro Milano".