Bonora sul basket: “Sarà una bella Final Four, ma a dicembre il sistema rischia…”

Il collega Jack Bonora, intervenuto a Sportoday, ha espresso il suo parere sulla situazione cestistica post Covid. C’è il rischio che il sistema non possa reggere:

“Con le porte chiuse accade quello che è successo con le discoteche, qualche regione le ha aperte e poi dopo Ferragosto sono state chiuse – ha affermato – C’è stata una deroga regionale per queste partite ma non per il campionato. E’ il Governo che deve fare delle scelte e in questo caso impedisce alle regioni di avere autonomia. Fino al 7 ottobre non si entrerà nei palazzetti. Qui si rischia che a dicembre non ci saranno i soldi per pagare i tesserati”