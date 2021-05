Bonora: “Servono playoff e playout. Ravaglia? Possibile scelta tecnica”

Le parole di Jack Bonora a Sportoday

"Voglio i playoff e playout in Serie A semplicemente perché aumentano la spettacolarità, evitano partite noiose dal risultato scontato. I playoff e playout renderebbero il campionato più spettacolare e le televisioni si troverebbero un prodotto più appetibile".

Ravaglia

"Ravaglia? E' stato l'unico giocatore inserito che non era un titolare conclamato e quindi era giusto provarlo. Nessuno può escludere che Ravaglia, non tanto possa diventare migliore di Skorupski, ma che magari sia già più forte di Skorupski. Quindi quella di ieri può essere assolutamente una valutazione tecnica e non da fine stagione".