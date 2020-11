Bonora: “Il Bologna gioca bene ma…Da Costa? Sarei curioso”

Intervenuto a Sportoday su Rete 7, il collega Jack Bonora ha fatto il punto su Virtus, Fortitudo e Bologna. Le sue parole:

“Saunders è un giocatore di qualità e punti nelle mani, ma non credo sia adatto. Forse era meglio prendere un lungo di impatto, è stato preso Cusin ma mi pare un giocatore sul finire di carriera. Non è per me in questo momento pronto per dare un contributo importante. A Brindisi non l’ho visto bene. C’è da dire che la società si sta impegnando per mettere delle toppe”.