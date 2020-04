Bonora: “Sono preoccupato per il basket. Sulla regolarità dico che…”

Intervenuto a Sportoday su E’Tv Rete 7, il collega Jack Bonora ha espresso la sua opinione sull’attuale situazione cestistica e calcistica. Si parte dal basket.

“La sensazione per tutti gli italiani è che in questo momento non si voglia parlare di sport – ha affermato – Per me l’ipotesi non era quella di terminare la stagione prima dell’estate, ma riprendere a luglio con organici diversi. Proprio oggi c’è un accordo tra Giba, unione allenatori e leghe per una riduzione del 20% degli ingaggi per giocatori con ingaggi superiori ai 50mila euro. Ma qui parliamo di italiani, poi quando parli con Teodosic che guadagna 1.7 diventa diverso. Serve un gentlement agreement. Io comunque sono preoccupato per il basket, perché non credo che le autorità sanitarie ci faranno andare in migliaia nei palazzetti anche alla riapertura, ma il basket vive con il botteghino e invece di pensare alla chiusura di questa stagione io penserei a come tenere in vita il sistema per la prossima. Alla fine come lo paghi Milos Teodosic?”.