Bonifazi: “Questo Bologna mi piace. Prometto di fare qualche gol”

Intera giornata nel ritiro rossoblù per Sky che ha intervistato il neo acquisto rossoblù Kevin Bonifazi. Il difensore, prelevato dalla Spal e reduce da una buona stagione a Udine, ha parlato dei suoi primi giorni di lavoro col Bologna. Il centrale ha già lavorato con Mihajlovic, ma in condizioni diverse: "Arrivo con una consapevolezza nuova rispetto ad allora e anche lui trasmette meglio i suoi concetti - le parole di Bonifazi - De Silvestri? Dopo la partita con l'Udinese come battuta mi disse 'secondo me l'anno prossimo potresti venire da noi', alla fine eccomi qua".