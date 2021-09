Bonaccini: “Proponiamo il 50% da subito per gli eventi al chiuso”

Bonaccini chiede aperture al 50%

Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini al fianco degli imprenditori impegnati nel mondo dello sport. Il basket chiede di poter aprire almeno al 50% gli eventi al chiuso, perché col 35% le società farebbero ancora una volta fatica ad andare avanti e si minaccia anche di non far partire il campionato. Bonaccini chiede il 50% subito:

"I contagi si stanno stabilizzando - le sue parole ieri al Cor Bo - con l’aumento delle vaccinazioni e l’utilizzo esteso del green pass credo si possa portare la capienza degli avvenimenti al chiuso dal 35% al 50%. Se con la ripresa delle scuole non ci saranno problemi, si potrà pensare anche ad andare oltre, ma intanto passare al 50% sarebbe un segnale giusto per venire incontro a chi da un anno e mezzo non fa incassi ed è in difficoltà".