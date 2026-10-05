Di Luzio (doppietta) e Arcangeli per la vittoria del Bologna Women a Venezia dopo la sconfitta interna con San Marino di settimana scorsa. Le rossoblù si sono imposte di autorità per risalire al terzo posto in classifica con 7 punti, due in meno della capolista che è il Genoa e uno in meno del Frosinone secondo, Prossimo appuntamento sabato 17 ottobre, proprio contro il Frosinone, per la 5a Giornata di Serie B Femminile.

VENEZIA-BOLOGNA WOMEN 1-3

VENEZIA: 19 Scotti, 3 Donda, 7 Zuanti, 10 Ballo, 14 Casella (46’ 27 Imperiale), 16 Airola, 22 Scherlizin (60’ 31 Lucchetta), 23 Cavicchia (75’ 8 Mazis), 24 Spinelli (83’ 91 Imprezzabile), 29 Coda, 58 Marchiori.A disposizione: 12 Sassi, 4 Vaccari, 11 Vergari, 18 Faingezicht, 28 Zapelli.Allenatore: Petruzzelli

BOLOGNA: 1 Pasar, 3 Lahteenmaki, 8 Fusar Poli (71’ 29 Ciamponi), 10 Rognoni (65’ 7 Ferraresi), 11 Ferrario (71’ 21 Ferrandi), 12 Fracaros (82’ 81 Guglielmini), 16 Rizza, 19 Di Luzio (65’ 23 Arcangeli), 30 Battelani, 46 Rossi, 58 Benedetti.A disposizione: 22 Fedele, 5 Peltonen, 30 Battelani.Allenatore: Leandri

Arbitro: Allotta di Gradisca d’IsonzoMarcatrice: 49′, 52’ Di Luzio (B), 67′ Arcangeli (B), 85′ Zuanti (V) Ammonita: Coda (V)