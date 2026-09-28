Le rossoblù sconfitte in casa per 0-1
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Si complica dopo poche giornate la lotta alla Serie A per la squadra femminile rossoblù. E' arrivato il primo ko stagionale per il Bologna Women, che cade al Campo Sportivo “L. Bonarelli” contro la San Marino Academy: decide, al 42’, la rete di Mak. Le rossoblù, quindi, scendono al 5° posto, sempre a 4 punti, come Brescia e Arezzo, mentre in testa c'è la Res Roma con 7 punti. A fine stagione solo la prima in classifica salirà in Serie A. Prossimo appuntamento domenica 4 ottobre, in trasferta contro il Venezia, per la 4a Giornata di Serie B Femminile.
BOLOGNA WOMEN-SAN MARINO ACADEMY 0-1
BOLOGNA: 1 Pasar, 3 Lahteenmaki, 5 Peltonen, 7 Ferraresi (61’ 19 Di Luzio), 8 Fusar Poli, 10 Rognoni (89’ 81 Guglielmini), 11 Ferrario (46’ 43 Marengoni), 16 Rizza, 18 Vigliucci (46’ 12 Fracaros), 23 Arcangeli (61’ 58 Benedetti), 30 Battelani.A disposizione: 22 Fedele, 21 Ferrandi, 29 Ciamponi, 46 Rossi.Allenatore: Leandri
SAN MARINO ACADEMY: 77 Boaglio, 7 Barbaresi (74’ 8 Gattuso), 10 Tamborini, 11 Lazzari (63’ 14 Capellupo), 17 Perin, 18 Mak, 19 Casadei, 23 Tudisco, 24 D’Elia (89’ 33 Sciarrone), 26 Raggi, 55 Daple.A disposizione: 16 Limardi, 6 Lombardi, 20 Pirini, 21 Angeli, 22 Silvioni, 25 Giovagnoli.Allenatore: Piva
Arbitro: Targhetta di Castelfranco VenetoMarcatrice: 42’ Mak (S)Ammonita: Battelani (B)
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