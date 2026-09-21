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Vittoria importante per il Bologna Women in Coppa Italia Women: a Venezia basta il colpo di testa di Lahteenmaki per regalarsi l’1-0 finale e l’AS Roma al Secondo Turno, “tassello” raggiunto per la terza volta consecutiva. E' il primo gol per la finlandese con la maglia del Bologna e il terzo clean sheet consecutivo per Pasar. Prossimo appuntamento domenica 27 settembre, in casa contro la San Marino Academy, per la 3a Giornata di Serie B Femminile.

VENEZIA-BOLOGNA WOMEN 0-1

VENEZIA: 19 Scotti, 4 Vaccari, 8 Mazis, 9 Volpatti (46’ 9 Coda), 10 Ballo (62’ 23 Cavicchia), 11 Vergari (73’ 24 Spinelli), 22 Scherlizin, 27 Imperiale, 28 Zapelli (55’ 13 Liva), 58 Marchiori (55’ 16 Airola), 77 Pizzuti.A disposizione: 12 Sassi, 7 Zuanti, 14 Casella, 31 Lucchetta.Allenatore: Petruzzelli

BOLOGNA: 1 Pasar, 3 Lahteenmaki (59’ 4 Mancuso, 80’ 58 Benedetti), 5 Peltonen, 7 Ferraresi (76’ 81 Guglielmini), 8 Fusar Poli, 11 Ferrario (59’ 10 Rognoni), 16 Rizza (59’ 18 Vigliucci), 23 Arcangeli, 30 Battelani, 43 Marengoni, 46 Rossi.A disposizione: 99 Tarozzi, 12 Fracaros, 19 Di Luzio, 21 Ferrandi.Allenatore: Leandri

Arbitro: Toselli di Gradisca d’IsonzoMarcatrice: 18’ Lahteenmaki (B)Ammonite: –