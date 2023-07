Domani la squadra si raduna a Casteldebole a partire dalle 9.30 per una serie di test medici e atletici in vista del via alla nuova stagione. In programma due giorni di test prima della salita verso Valles prevista per giovedì pomeriggio dove il Bologna soggiornerà fino al 22 luglio con due amichevoli contro una rappresentativa locale e il 22 luglio a Rovereto contro il Palermo. Intanto prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti.