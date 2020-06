Mercato, vicini tre rinnovi in casa rossoblù

Tre senatori della squadra e dello spogliatoio verso il rinnovo di contratto

Palacio, 38 anni, Danilo e Da Costa, 36, ognuno importante a suo modo nell’attuale Bologna, pronti ad estendere il contratto con il club rossoblù per un’altra stagione. Mihajlovic si fida ciecamente dei tre senatori, due titolari, Danilo e Palacio, uno riserva ma grande uomo spogliatoio, Da Costa, a tal punto da essere favorevole al prolungamento nonostante l’età non più giovanissima dei tre. Non solo, per il brasiliano Da Costa si prospetta un’altra stagione da portiere in seconda e un futuro da preparatore dei portieri o dirigente in casa rossoblù.

Fonte Carlino.