Bologna verso l’Aston: c’è un Lucumi da sostituire

La prima, inevitabilmente, sarà sostituire Jhon Lucumi. Il colombiano, infatti, era in diffida e giovedì scorso ha rimediato un giallo molto severo dopo pochi minuti e sarà costretto a saltare il ritorno. L'importanza di Jhon si è vista nell'ultimo periodo e quando a gennaio è rimasto fuori per infortunio il Bologna ha visto crescere la quota di gol subiti. Non sarà facile sbancare il Villa Park senza il miglior difensore. A Italiano, ora, il compito di fare la scelta giusta. Con Helland fuori lista, ci sono tre giocatori per due posti: Heggem, Vitik e Casale. Il norvegese, a riposo ieri, sembra certo della titolarità, mentre al suo fianco Vitik dovrebbe essere in vantaggio su Casale.