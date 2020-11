Bologna, verso gennaio: Barrow centravanti o nuova punta dal mercato

Il mercato di gennaio si avvicina e per il Bologna è tempo di prendere una decisione sull’attacco.

L’infortunio di Federico Santander, il ropero dovrebbe ritornare attorno a fine febbraio, apre uno squarcio per il ruolo di prima punta. Detto che il paraguaiano non è stato ritenuto particolarmente idoneo al gioco di Mihajlovic, che lo ha utilizzato col contagocce prima dell’infortunio, al momento c’è il solo Rodrigo Palacio a dare fiato all’attacco come centravanti atipico. Verso il mercato di gennaio le soluzioni possono essere due: o spostare Barrow come prima punta, ma Mihajlovic lo preferisce sull’esterno, oppure prelevare sul mercato un nuovo attaccante. Ieri, su questo fronte, è stato fatto il nome di Pellegri.