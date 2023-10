Bologna-Verona, le ultimissime

Stasera al Dall’Ara, alle 21, va di scena Bologna-Verona, valevole per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Chi passa troverà negli ottavi l’Inter a San Siro. Motta e Baroni sembrano orientati ad effettuare un robusto turnover. Nel Bologna, fra i convocati, non ci sono Beukema a scopo precauzionale, El Azzouzi e De Silvestri, usciti acciaccati dal Mapei sabato scorso. Nel Verona assenti Duda, Cabal, Hien e Faraoni. La posta in palio è importante ma il Verona, dopo 3 sconfitte consecutive in campionato, ha già la testa rivolta alla classifica e dovrà affrontare il Monza nel prossimo turno al Bentegodi. Giocherà la sua onestà partita ma non credo con il coltello tra i denti. In porta, mister Baroni sembra orientato a schierare il secondo portiere Perilli; in difesa spazio a Dawidowicz, Coppola e Amione; centrocampo composto da Tchatchoua, Hongla, Serdar e Mboula; in attacco, spazio a Ngonge, Saponara e con molta probabilità, Cruz (il figlio di Julio Ricardo, El Jardinero), a completare il 3-4-2-1. Ieri Motta, durante la conferenza stampa, come al solito, è rimasto piuttosto abbottonato, anche sulla scelta del portiere. Ravaglia e Skorupski sono pronti per giocare. Potrebbe stasera avere una chance Ravaglia, con Posch, Bonifazi, Calafiori e Kristiansen in difesa; centrocampo con Aebischer e Moro anche se qui, non si esclude la presenza di Freuler; in attacco, Ndoye a destra, Karlsson a sinistra, Fabbian o Saelemaekers, dietro alla punta Zirkzee. Così, sarebbe un Bologna decoroso, dignitoso. Qualora poi la partita non si dovesse sbloccare, nell’ultima mezz’ora potrebbe esserci spazio per i titolari, visti anche i 5 cambi a disposizione. A livello di rosa e di qualità, il Bologna ha qualcosa in più, senza ombre di dubbi ma sappiamo come in una partita secca, possa accadere di tutto. Il Verona è squadra tignosa da affrontare e tende a far giocare male l’avversario. Per metterla in seria difficoltà, i rossoblu dovranno giocare in velocità e andare sui loro portatori di palla a centrocampo. Non il pubblico delle grandi occasioni, con 7000 spettatori e 200 tifosi gialloblù. La partita in chiaro e prefestiva, invita molti a restare a casa o addirittura, a bigiare la partita, al posto di una serata di Halloween, con gli amici. A proposito di Halloween, speriamo che il Bologna, stasera non veda streghe e fantasmi scaligeri.