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Bologna Under 18 in finale Scudetto contro l’Inter

Bologna Under 18 in finale Scudetto contro l’Inter - immagine 1
Impresa del Bologna Under 18 al Manuzzi di Cesena
Redazione TuttoBolognaWeb

La grande annata del settore giovanile del Bologna vedrà sabato sera un ultimo grande atto: la finale Scudetto per l'Under 18 di Gigi Della Rocca.

Il Bologna Under 18 compie un’altra straordinaria impresa e batte la Roma nella Semifinale Scudetto. Presso lo stadio Dino Manuzzi di Cesena, i rossoblù allenati da Luigi Della Rocca vincono per 2-0 grazie al rigore di Lo Monaco al 16’ e alla rete di Libra a otto minuti dal 90’, meritandosi l’accesso alla finalissima in programma sabato contro l’Inter, sempre al Manuzzi alle ore 20. Appuntamento su Sky Sport. Di seguito il tabellino della semifinale.

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ROMA-BOLOGNA 0-2

ROMA: Bouaskar, Balestra (58’ Texeira Falcetta), Carlaccini (68’ Strata), Piermattei (79’ Mariani), Forni, Basile, Loreti (79’ Romero), Maccaroni, Paratici, Guaglianone, Forte (68’ Camara).

A disposizione: Sbaccanti, Tosti, Pallassini, Virgilio.

Allenatore: Scala

BOLOGNA: Galli, Osti (76’ Briguglio), Kujrakovic, Badori, Jaber, Tupec, Buikus, Pantaleoni (59’ Libra), Lo Monaco, Anastasio (87’ Zanella), Rossitto (87’ Tomba).

A disposizione: Rabbi, Ugolotti, Zanella, Della Rocca, De Pace, Aureli.

Allenatore: Della Rocca

ARBITRO: Tedesco di Battipaglia

MARCATORI: 16’ Lo Monaco (B), 82’ Libra (B)

AMMONITI: Balestra, Piermattei, Mariani (R), Basile (R); Lo Monaco (B)

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