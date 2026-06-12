Bologna Under 18 in finale Scudetto contro l’Inter

ROMA-BOLOGNA 0-2
ROMA: Bouaskar, Balestra (58’ Texeira Falcetta), Carlaccini (68’ Strata), Piermattei (79’ Mariani), Forni, Basile, Loreti (79’ Romero), Maccaroni, Paratici, Guaglianone, Forte (68’ Camara).
A disposizione: Sbaccanti, Tosti, Pallassini, Virgilio.
Allenatore: Scala
BOLOGNA: Galli, Osti (76’ Briguglio), Kujrakovic, Badori, Jaber, Tupec, Buikus, Pantaleoni (59’ Libra), Lo Monaco, Anastasio (87’ Zanella), Rossitto (87’ Tomba).
A disposizione: Rabbi, Ugolotti, Zanella, Della Rocca, De Pace, Aureli.
Allenatore: Della Rocca
ARBITRO: Tedesco di Battipaglia
MARCATORI: 16’ Lo Monaco (B), 82’ Libra (B)
AMMONITI: Balestra, Piermattei, Mariani (R), Basile (R); Lo Monaco (B)
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