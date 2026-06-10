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Bologna Under 18, domani la semifinale con la Roma: ci sarà la diretta tv

Bologna Under 18, domani la semifinale con la Roma: ci sarà la diretta tv - immagine 1
Domani appuntamento alle 20.30 in diretta tv
Redazione TuttoBolognaWeb

Una giornata campale quella di domani per l'Under 18 di Gigi Della Rossa che sarà impegnata nella semifinale Scudetto in gara secca contro la Roma. L’appuntamento è allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, con fischio d’inizio della gara alle ore 20.30. A questo link i biglietti gratuiti.

I rossoblù dovranno obbligatoriamente vincere nel corso dei 90 minuti o eventuali tempi supplementari – non sono previsti rigori – in virtù del peggior posizionamento in classifica. I giallorossi, infatti, hanno terminato la stagione regolare al secondo posto, appena davanti a un Bologna che cercherà di centrare la finalissima in programma sabato, sempre a Cesena. Dall’altra parte del tabellone sono presenti Inter e Torino, che si sfideranno giovedì alle 17.30 a Santarcangelo. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport.

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