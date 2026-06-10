Bologna Under 18, domani la semifinale con la Roma: ci sarà la diretta tv

Una giornata campale quella di domani per l'Under 18 di Gigi Della Rossa che sarà impegnata nella semifinale Scudetto in gara secca contro la Roma. L’appuntamento è allo stadio Dino Manuzzi di Cesena, con fischio d’inizio della gara alle ore 20.30. A questo link i biglietti gratuiti.

I rossoblù dovranno obbligatoriamente vincere nel corso dei 90 minuti o eventuali tempi supplementari – non sono previsti rigori – in virtù del peggior posizionamento in classifica. I giallorossi, infatti, hanno terminato la stagione regolare al secondo posto, appena davanti a un Bologna che cercherà di centrare la finalissima in programma sabato, sempre a Cesena. Dall’altra parte del tabellone sono presenti Inter e Torino, che si sfideranno giovedì alle 17.30 a Santarcangelo. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta su Sky Sport.