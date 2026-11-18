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Gli indisponibili del Bologna

Il 12° impegno di campionato del Bologna si avvicina: domenica 22 novembre andrà infatti in scena la sfida contro l’Udinese di Zanetti, subentrato dopo il recente esonero di Runjaic.

In casa Bologna, però, restano da monitorare le condizioni di quattro giocatori. Se Cambiaghi è rientrato a pieno regime nella giornata di oggi, mercoledì 18 novembre, allenandosi con l’intero gruppo, rimane indisponibile Holm, il cui recupero è ancora lontano. Enem potrebbe restare fuori e rientrare per la prossima gara contro il Venezia, mentre De Silvestri è appena rientrato. Miranda, infine, dovrebbe tornare a inizio dicembre per l’impegno di campionato contro la Roma.

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