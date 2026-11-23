Sufficiente la prova esibita da Livio Marinelli in occasione della gara di ieri pomeriggio, con il Corriere dello Sport che gli assegna il voto di 6.

L'unico dubbio resta quello sul contatto tra Abankwah e Bernardeschi, dove il giocatore dell'Udinese trattiene l'esterno rossoblù, in anticipo, sul braccio sinistro. Intervento che non è però apparso determinante per il direttore di gara. Tutto regolare invece nel goal del momentaneo vantaggio rossoblù, con Theate che, abbondantemente in gioco, serve il cross poi toccato da Odgaard, che si trovava dietro la linea del pallone e successivamente deviato in porta da Zortea. Giusta anche la gestione dei cartellini gialli(3), tra cui quello di Palma per il fallo fuori tempo su Cambiaghi, e i due per Solet e Bernardeschi, entrambi partecipi di una mezza rissa a seguito di un contatto precedente su quest'ultimo.