Bologna-Udinese, i convocati: fuori un attaccante

Out Benjamin Dominguez domani per Bologna-Udinese: ecco perché
Redazione TuttoBolognaWeb

Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Miranda, Mario, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.

Benjamin Dominguez non sarà a disposizione a causa di una sindrome influenzale.

