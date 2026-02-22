Questo l’elenco dei convocati di Vincenzo Italiano per domani.
Bologna-Udinese, i convocati: fuori un attaccante
Out Benjamin Dominguez domani per Bologna-Udinese: ecco perché
Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.
Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Helland, Lucumi, Miranda, Mario, Vitik, Zortea.
Centrocampisti: Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sohm.
Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Odgaard, Orsolini, Rowe.
Benjamin Dominguez non sarà a disposizione a causa di una sindrome influenzale.
