Una domenica speciale, anche per Macron. In questi giorni ricorrono i 25 anni di partnership tra la nota azienda di abbigliamento sportivo e il Bologna Calcio.

Un anniversario importante, che celebra un matrimonio di lunga data e che Macron onorerà domenica, contro l'Udinese, con una divisa speciale in edizione limitata. Il Bologna, infatti, scenderà in campo contro i friulani con una casacca ad hoc pensata appunto per i 25 anni di collaborazione reciproca. 'Alcune storie iniziano nello stesso posto e sono sempre destinate a incontrarsi' ha scritto ieri Macron sui social per celebrare i 25 anni di matrimonio con il club rossoblù. La nuova casacca sarà utilizzata solo per questa partita e sarà venduta in edizione limitata: un quarto di secolo di emozioni. Fonte Resto del Carlino.