Bologna, tutti ai piedi di Schouten: il mercato si muove…

Il Corriere dello Sport Stadio dedica oggi un ampio approfondimento su Jerdy Schouten, ormai issato a leader e perno del centrocampo del Bologna.

‘Bologna ai piedi di Schouten’ si legge sul quotidiano che svela anche alcune abitudini dell’olandese che si sveglia molto presto la mattina e si reca spesso nella Green Room dell’Isokinetic per prevenire infortuni e problematiche varie. A 23 anni Schouten sa già il fatto suo, contrasta, imposta (90% di passaggi completati), comanda a centrocampo da mediano moderno, un rendimento che non è passato inosservato sul mercato. Sotto traccia, per Stadio, alcuni grandi club avrebbero già bussato alla porta del Bologna e preso la sua valutazione triplicherà.