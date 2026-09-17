Sono stati designati gli arbitri per la 5° giornata di Serie A.

Bologna-Torino, in programma sabato, sarà affidata alla direzione di Guida di Torre Annunziata assistito da Baccini e Zanellati, con quarto uomo Allegretta e addetti VAR Santoro e Camplone. Sono 21 i precedenti del Bologna con Guida, con uno score di 10 vittorie rossoblù 7 pareggi e 4 sconfitte. Ultimo precedente Inter-Bologna 3-1 del 4 gennaio 2026. Sono 28 i precedenti col Toro, con un bilancio di 10 vittorie granata, 7 pareggi e 11 sconfitte. Ultimo precedente Genoa-Toro 3-0 del 22 febbraio 2026.