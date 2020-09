Bologna-Supryaga, la trattativa si può sbloccare dopo la Champions

Il Bologna prosegue il pressing per Vladyslav Supryaga.

I rossoblù non mollano la presa per l’attaccante 20enne della Dinamo Kiev, che però rimarrà in Ucraina ancora qualche settimana. La dirigenza del club ha infatti comunicato al Bfc che tratterà il ragazzo fino ai match di qualificazione per i gironi di Champions League. Supryaga è considerato importantissimo dal tecnico Mircea Lucescu per superare questa fase della competizione, ma dopo la trattativa potrebbe finalmente sbloccarsi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.