Bologna sugli scudi in nazionale: Skov Olsen e Svanberg protagonisti

Un Bologna in grande evidenza in questa tornata per le nazionali, soprattutto in Under 21.

Grandi protagonisti della serata di ieri sono stati Matias Svanberg e Andreas Skov Olsen. Lo svedese ha aperto le marcature nel gruppo A di qualificazione europea di categoria contro l’Irlanda: destro ficcante da fuori area. Poi gli irlandesi hanno recuperato e superato nella ripresa con la doppietta di Parrott e il gol di Masterson. Ancora meglio ha fatto Skov Olsen. La sua Danimarca ha battuto i vice campioni d’Europa della Romania per 2-1 nel gruppo H proprio grazie alla doppietta del giocatore rossoblù, schierato esterno destro del 4-3-3: prima marcatura di pregevole fattura dopo aver saltato un paio di avversari, la seconda in ripartenza. Nella serata ha giocato anche Tomiyasu con il Giappone, per lui 90 minuti nella vittoria 2-0 con la Birmania.