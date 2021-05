Bologna, solito finale apatico

Il Bologna chiude il campionato al dodicesimo posto, proprio come la scorsa stagione ma con 6 punti in meno. Ha totalizzato lo stesso numero di pareggi, 11 ma 2 vittorie in meno, 10 contro 12. I rossoblu hanno in effetti perso un numero di partite, equivalente quasi ad un intero girone, 17. Sono davvero tante. Saputo alla vigilia, si era dato l’obiettivo dei 52 punti. Sarebbe stato consequenziale ai 47 punti raccolti l’anno prima e con i giovani tutti più grandi e maturi di un anno, rosa non più di tanto stravolta e crescita generale della società dopo 6 anni di presidenza. Invece, tutto questo non si è verificato. Ci sono stati troppi blackout, la squadra è andata a strappi e nel momento centrale della stagione, troppi giocatori infortunati e fuori per acciacchi vari. Campionato questo appena concluso veramente strano. Tecnicamente non è stato tra i migliori degli ultimi 10 però è stato combattuto fino alla fine almeno per assegnare i posti in Champions, Europa League e Conference League. Il Sassuolo nonostante un +11 rispetto allo scorso campionato, non raggiunge con 62 punti nessun posto in Europa. Il Parma con ben 29 punti in meno (peggior rendimento assoluto), passa dall’undicesimo posto all’ultimo posto. Certo, Kulusevski non è stato rimpiazzato a modo ma 29 punti in meno, sono veramente tanti. Così, l’Emilia perde in un anno solare 2 squadre, passando da 4 a 2 (l'anno scorso la Spal).