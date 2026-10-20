L'estremo difensore rossoblù sembra sempre più vicino a vedere ristabilita la sua titolarità tra i pali
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L'ULTIMA PARTITA CON L'INTER
Nonostante un sabato sera dal sapore amaro per il Bologna, con un secondo tempo che l'ha visto sciogliersi come neve al suolo sotto i colpi dei nerazzurri guidati da Christian Chivu, qualche nota positiva è risuonata. Una di quelle, per le orecchie dei tifosi sugli spalti, maggiormente sinfoniche nello spartito rossoblù, è stata rappresentata da Lukasz Skorupski. Il polacco sembra aver nuovamente fatto sua quella porta che, almeno fino a qualche giornata fa, sembrava essergli sfuggita dalle mani. Il classe 91' è infatti incolpevole su tutti e tre i goal dell'Inter, ed ha anzi dimostrato un certa sicurezza tra i pali, soprattutto per quello che si è potuto vedere nei primi 45 minuti, con un Bologna molto organizzato nella retroguardia e capace di annullare i massimi interpreti dei campioni d'Italia, Pio Esposito tra tutti. L'ex Roma ha provato a ridare animo ad una difesa che continua ancora a fare acqua, dando segnali più che mai incoraggianti. Se quindi abbiamo evidenziato come i rossoblù siano tenuti a ripartire dalla prestazione fornita nel primo tempo dell'ultima giornata, Lukasz allo stesso modo è chiamato a riproporsi con la stessa faccia mostrata sabato.
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