Bologna, si pensa a Bonifazi, Nagatomo la soluzione low cost

Dopo il grande rifiuto di Ibanez, il rossoblu cominciano a guardarsi attorno in cerca di alternative. Il Bologna potrebbe provare ad inserirsi in extremis per Kevin Bonifazi. Il difensore del Torino è molto vicino alla Spal, ma i rossoblu hanno ancora margine per intervenire. Il tentennamento del giocatore a firmare con il club sull’orlo della retrocessione, potrebbe spingerlo a Bologna.

L’alternativa altrimenti è Yuto Nagatomo. Una soluzione low cost che andrebbe a rinforzare le corsie e darebbe a Tomiyasu la possibilità di giocare da centrale. Il giocatore potrebbe rescindere i suoi ultimi sei mesi di contratto con il Galatasaray e diventare quindi libero di firmare con qualsiasi club già a gennaio. I rossoblu tengono accese le proprie sirene di mercato.

Fonte: Corriere di Bologna.