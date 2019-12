Bologna, si cercano i rinforzi giusti, i nomi sul taccuino rossoblu

Dopo la cena di Natale rossoblu, ora gli uomini del presidente sono al lavoro sul mercato per fornire a Sinisa i giocatori giusti per migliorare quel decimo posto dello scorso anno. L’idea è di rinforzare assolutamente la linea difensiva con due innesti, mentre le piste in attacco sono leggermente più fredde. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il favorito per il ruolo di centrale resta Lyanco, un ritorno molto gradito sia al giocatore che a Sinisa. Il Torino offre Bonifazi, mentre scendono le quote di Juan Jesus.

Per l’out di sinistra rimane in pole position Federico Dimarco, c’è però da battere la concorrenza di altre squadre sul giocatore. Resiste anche la candidatura di Antonio Barreca, del Monaco ma attualmente al Genoa in prestito. Per l’attacco molto sarà legato alla cessione di Mattia Destro. Per ora si è parlato con il Genoa di un possibile scambio di attaccante, il protagonista sulla sponda ligure inizialmente era Favilli, ora sembra essere diventato Antonio Sanabria. Il paraguayano è un vecchio pupillo di Sabatini che lo portò alla Roma nel 2014.