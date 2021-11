Bologna, senti Tavecchio: “Ventura ct? Avevamo chiuso con Donadoni, ma…”

Le parole di Carlo Tavecchio

L'ex presidente federale Carlo Tavecchio rimarrà alla storia come colui che ha mancato la qualificazione al Mondiale nel 2018 con Giampiero Ventura commissario tecnico. Stasera la nazionale campione d'Europa in carica cercherà il pass diretto per evitare, come allora, gli spareggi. Tavecchio è ritornato sull'accaduto durante una diretta Twitch su Calciomercato.com, ammettendo di fatto come Ventura non fosse la prima opzione. Prima Capello, poi Donadoni furono le prime scelte, ma nel secondo caso ci sarebbe stata una penale da pagare visto il contratto del tecnico con il Bologna di Saputo